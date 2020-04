Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 106.607, das sind 1.189 mehr als am Mittwoch. 26.893 Covid-19-Kranke lagen in den italienischen Spitälern, davon 2.936 auf der Intensivstation. Auf den Intensivstationen befanden sich 143 Patienten weniger als am Mittwoch, das ist der niedrigste Stand seit dem 23. März. Die Zahl der Patienten in Heimisolierung betrug 76.778 Personen, das sind 72 Prozent aller positiv getesteten Personen. Die Zahl der Genesenen stieg auf 40.164. 61.000 Abstriche wurden an einem Tag genommen.

In der Lombardei, Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in Italien, stieg die Zahl der Todesopfer in 24 Stunden um 231 auf 11.608. 11.356 Personen lagen in den lombardischen Spitälern, 1.032 davon auf der Intensivstation, das sind 43 weniger als am Mittwoch.

Die Lombardei fordert die Wiederaufnahme der Produktion ab dem 4. Mai. Dabei sollen besondere Sicherheitsvorkehrungen ergriffen und soziale Distanz eingehalten werden, Menschen sollen Schutzmasken tragen und wenn möglich weiterhin im Home-Office arbeiten. In Italien bleibt der Lockdown bis zum 3. Mai in Kraft.