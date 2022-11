Zahlen vom Freitag Rund 4.100 Neuinfektionen und 14 weitere Covid-Tote

APA / BVZ.at

Insgesamt leichter Anstieg bei Neuinfektionen Foto: APA/AFP/CDC/Alissa ECKERT

I n Österreich sind laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Donnerstag 4.136 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das liegt ziemlich genau im Schnitt der vergangenen sieben Tage von 4.089 Fällen. Im Spital lagen am Freitagvormittag 942 Infizierte - vier weniger als am Vortag, aber acht mehr als vor einer Woche. 67 Betroffene werden auf Intensivstationen behandelt, fünf weniger als am vergangenen Freitag. Seit dem Vortag kamen 14 Covid-Tote hinzu.