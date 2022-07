Zahlen vom Sonntag Schwere Corona-Fälle in einer Woche um 57 Prozent gestiegen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

77 Covid-Patienten lagen am Sonntag auf Intensivstationen Foto: APA/dpa-Zentralbild

10.345 neue Corona-Fälle sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich verzeichnet worden. Das ist der höchste Sonntag-Wert seit 10. April (10.635). Was die Spitalszahlen betrifft, haben diese wieder das Niveau von Ende Jänner erreicht.