Zahlen von Dienstag 5.937 Corona-Neuinfektionen und 993 Spitalpatienten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

67.654 PCR-Tests am Montag - 8,78 Prozent davon positiv Foto: APA/AFP

K napp 993 Spitalpatienten und 5.937 Neuinfektionen sind am Montag in Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt worden. So die Zahlen der AGES am Dienstag. In den Krankenhäusern wurden 42 Patienten mehr als am Vortag und 62 mehr als in der Vorwoche gezählt. Auf den Intensivstationen wurden 64 Patienten behandelt - drei mehr als am Vortag. Die österreichweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg in einer Woche von 337,0 auf 410,4 pro 100.000 Einwohner.