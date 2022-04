Zahlreiche Vermisste Bisher 253 Todesopfer bei Unwetter-Katastrophe in Südafrika

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zahlreiche Menschen noch vermisst Foto: APA/dpa

C haos, Verwüstung und immer mehr Tote: Nach den Zerstörungen in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal durch ungewöhnlich heftigen Starkregen ist die Opferzahl weiter gestiegen. Mindestens 253 Menschen seien wegen des Unwetters gestorben, sagte die Gesundheitsministerin der Provinz, Nomagugu Simelane, am Mittwoch. Wenige Stunden zuvor hatten die Behörden noch von 59 Toten gesprochen. Die Zahlen gelten als vorläufig, denn zahlreiche Menschen werden noch vermisst.