Betrug Zechpreller isst und trinkt für 390 Euro in Wiener Bar

Wahrscheinlich konsumierte Deutscher mehrere Cocktails Foto: APA/AFP

E in Zechpreller hat in der Nacht auf Freitag in einer Wiener Cocktailbar einen Schaden von 390 Euro hinterlassen. Der Deutsche bestellte reichlich Essen und Getränke und wollte am Ende die Rechnung nicht bezahlen. Der Betreiber des Lokals beim Bermudadreieck in der Wiener Innenstadt alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 37-Jährige bereits aggressiv. Danach demolierte er auch noch die Tür seiner Zelle, wie die Polizei am Samstag berichtete.