Prozess Zehn Jahre Haft nach Mordversuch in Salzburg

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Die 37-Jährige im Salzburger Landesgericht Foto: APA/VERA REITER

E ine 37-Jährige ist am Dienstag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen versuchten Mordes zu zehn Jahren Haft nicht rechtskräftig verurteilt worden. Sie soll am 30. Oktober 2021 unter Alkoholeinfluss ihrem Lebensgefährten im Streit in dessen Wohnung in Hallein mit einem Küchenmesser in die Brust und in den Oberarm gestochen haben. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Die Frau sagte, sie habe den Mann weder töten noch verletzen wollen.