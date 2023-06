Zehn von 16 Selbstbräunern schnitten im Test gut ab

Verantwortlich für den Selbstbräunungseffekt ist die Zuckerverbindung Dihydroxyaceton (DHA), diese spalte jedoch Formaldehyd ab. Die Konzentration in allen getesteten Produkten sei so hoch gewesen, dass sie für Menschen mit Allergien "problematisch sein könne". Nach dem ersten Öffnen sollte jeder Selbstbräuner möglichst rasch aufgebraucht werden. Weiters stellten die Konsumentenschützer klar, dass die Cremes keinen Schutz vor UV-Strahlung bieten und daher nicht zum Baden in der Sonne verwendet werden sollten.

Recht hoch ist die Preisspanne für die Produkte. 100 Milliliter des teuersten Selbstbräuners kamen auf 19 Euro, die gleiche Menge des günstigsten - und laut Tester kaum schlechteren - auf 98 Cent.

