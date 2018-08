Der Österreicher riskierte nach zwei ungültigen Versuchen viel, setzte den dritten aber gültig ab und landete bei 7,16 m.

"Das ist ein schwarzer Tag für Frankreich heute, ich weiß auch nicht warum. Das tut mir sehr leid für die Fans", sagte Mayer ins Stadionmikrofon.

Distelberger war in Anbetracht seines Trainingsrückstandes aufgrund der Achillessehnenprobleme ein solider Start in den Zehnkampf gelungen. Die 100 m absolvierte er Dienstagvormittag in 11,00 Sekunden, er lag damit auf Rang elf. Die Bestzeit hatte Goldfavorit Kevin Mayer in 10,64 Sekunden markiert.