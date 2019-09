Polizei hob Cannabisplantage auf Dachboden aus .

Die Salzburger Polizei hat am Samstag in Zell am See im Pinzgau eine Indoor-Cannabisplantage auf dem Dachboden eines Hauses ausgehoben. Die Betreiber - eine 61-Jährige, ein 63-Jähriger sowie ein 21-Jähriger - sind zum Anbau der Cannabispflanzen geständig. Der Jüngste gab zudem gegenüber der Polizei zu, rund 150 Gramm Cannabiskraut gewinnbringend weiterverkauft zu haben.