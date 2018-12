Verdächtiger nach Tötung einer 20-Jährigen in U-Haft .

Nach der Bluttat vom 20. Oktober 2018 in Zell am See, bei der eine 20-jährige Frau erschossen wurde, ist am Wochenende ein 17-jähriger Verdächtiger festgenommen worden. Bei Hausdurchsuchungen am Wohnort des Mannes wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Der Pinzgauer wurde am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Salzburg.