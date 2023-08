Zeugen Jehovas setzen nach Anschlag auf Achtsamkeit

Am Samstag waren zwei Sprengsätze an Autos von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft während eines Gottesdienstes in Leibnitz detoniert. Verletzt wurde dabei niemand. Ob ein Zusammenhang mit der Glaubensgemeinschaft besteht, wird noch geprüft. Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) hat eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Seitens der Landespolizeidirektion Steiermark hieß es am Montag auf APA-Nachfrage, dass es vorerst keine neuen Informationen über den Ermittlungsstand gibt. Es würden weiterhin Befragungen durchgeführt und auch die Analyse der Sprengsatz-Reste sei noch nicht abgeschlossen. "Mit einem Ergebnis ist auch nicht zeitnah zu rechnen", sagte Sprecher Markus Lamb.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben relativ viele Teile der Sprengsätze sichergestellt. Die Einzelteile sollen nun für eine Rekonstruktion wieder möglichst zusammengefügt werden. Zudem hoffen die Ermittler auf Videoauswertungen der Geschäfte in Tatortnähe, schrieb der "Kurier". Zudem solle das sichergestellte Material chemisch analysiert werden. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es nicht.

Die Zeugen Jehovas selbst sehen derzeit zwar kein konkretes Bedrohungsszenario, hieß es am Montag auf APA-Anfrage. Schon seit längerem sei man in gutem Kontakt mit den Behörden, um die Sicherheit in den mehr als 150 Königreichssälen in Österreich zu gewährleisten. Dazu komme verstärkte Polizeipräsenz vor Ort. Aus gegebenem Anlass setze man natürlich auch weiter auf das Thema Sicherheit, so ein Sprecher der Glaubensgemeinschaft.

Erst am Sonntag hatte im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein großer zweisprachiger Kongress der Zeugen Jehovas mit rund 9.000 Teilnehmern stattgefunden. Zu Zwischenfällen ist es dort nicht gekommen. Der Abschluss der diesjährigen Kongress-Serie in Österreich unter dem Motto "Übt Geduld" findet vom 25. bis 27. August in der Olympiahalle in Innsbruck statt. Auch dort werden nun die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.