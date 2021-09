86-Jährige bei Wohnungsbrand in Wien gestorben .

Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Floridsdorf ist am Samstag in den frühen Morgenstunden eine 86 Jahre alte Frau gestorben. Die Einsatzkräfte wurden laut Polizeisprecher Markus Dittrich um 3.15 Uhr alarmiert, weil Zeugen Rauch aus den Fenstern wahrgenommen hatten. Die betroffene Wohnung in der Doderergasse wurde durch die Berufsfeuerwehr unter Atemschutz gewaltsam geöffnet und der Brand gelöscht. Die Mieterin, die allein zuhause war, konnte jedoch nur mehr tot geborgen werden.