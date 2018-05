Nach tagelangen Verzögerungen und internen Reibereien sind jetzt personelle Entscheidungen bei der Oppositionspartei Liste Pilz im Parlament gefallen. Einstimmig wurde eine Doppelführung für den Parlamentsklub bestellt: der ehemalige Grün-Abgeordnete Wolfgang Zinggl wird die Fraktion der Liste Pilz nach innen führen, sein Klubkollege Bruno Rossmann wird die Partei künftig nach außen vertreten. Das wurde am Fronleichnamstag vor Journalisten in Wien erklärt.

Was mit Parteigründer Peter Pilz passiert, hängt weiter in der Luft. Zinggl und Rossmann wollen ausdrücklich seine Rückkehr ins Parlament. Aber, so erklärte Zinggl, man werde heute nicht sagen, dass Peter Pilz in den Klub zurückkehrt. „Die Frage ist seit heute, wer geht statt Martha Bißmann.“

Damit ist der Kernpunkt im Dauerkonflikt um die Rückkehr von Pilz weiter ungeklärt. Bißmann war statt Pilz in den Nationalrat nachgerückt, nachdem es gegen den Ex-Grünen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegeben hatte. Zuletzt hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck aber die Ermittlungen gegen Pilz eingestellt.

Pilz-Ersatz Martha Bißmann will Parlamentssitz nicht für Pilz räumen

Die Steirerin Bißmann weigerte sich jedoch, für Pilz nun Platz zu machen. Es war sogar ein Deal über ihren Mandatsverzicht publik geworden. Sie will nun jedenfalls bleiben.

Zinggl wiederum erklärte, dass von den anderen sieben Abgeordneten des Klubs niemand für Pilz im Nationalrat Platz machen wolle. Man sei „wenig erfreut“ über das Verhalten von Klubkollegin Bißmann, kritisierte Zinggl. Man suche aber das Gespräch. Laut Rossmann habe man Bißmann seit Dienstag letzter Woche nicht mehr gesehen.

Der neue Klubchef entschuldigte sich bei der Pressekonferenz ausdrücklich für den Sympathisanten für die Vorgänge in der Oppositionspartei. Man habe sich den Einstieg nach der Nationalratswahl 2017 auch „geschmeidiger“ vorgestellt, meinte Zinggl.

Im Gespräch als Klubchefin war auch die Oberösterreicherin Daniela Vogtenhuber, die zuvor SPÖ-Nationalratsabgeordnete war, gewesen. Das nächste Projekt sei bis zum Sommer die Suche nach einem neuen Namen.

Duo will den Klub „in ruhigeres Fahrwasser“ führen

Ebenso wie er meinte auch Rossmann, man wolle nun den Klub „in ein ruhigeres Fahrwasser“ führen wolle. Rossmann erklärte trotz der offenen Kritik an Martha Bißmann: „Die Zukunft soll bei uns den Frauen gehören“. Im Klub gebe es jedenfalls „viel Potenzial“.

Die Neubesetzung der Klubspitze war notwendig geworden, weil Peter Kolba, der Spitzenkandidat der Liste Pilz in Niederösterreich für den Nationalrat war, seinen Rückzug mit 31. Mai 2108 angekündigt hatte. Er will sich auf die inhaltliche Arbeit, etwa Konsumentenschutzangelegenheiten, konzentrieren.