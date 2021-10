99,38 Prozent der Sirenen heulen .

Beim jährlichen Zivilschutz-Probealarm sind am Samstag zur Mittagszeit 8.328 Sirenen nach Angaben des Innenministeriums getestet worden. 99,38 Prozent (8.276 Sirenen) funktionierten einwandfrei und strahlten nach der "Sirenenprobe" die Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" zwischen 12.00 und 12.45 Uhr aus, so das Innenministerium in einer Aussendung. Ausfälle gab es bei 0,62 Prozent (52 Sirenen). 2020 waren es 0,39 Prozent (32 Sirenen).