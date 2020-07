„Der international organisierten Kriminalität wurde damit ein wichtiger Schlag versetzt. Durch den Schmuggel dieser Zigaretten wurden 5,9 Mio. Euro Abgaben hinterzogen –jeder ehrliche Händler in Österreich entrichtet dementgegen seine Steuern ordnungsgemäß. Der Zoll schützt mit seinem täglichen Einsatz die heimische Wirtschaft. Insbesondere zu diesem großen Erfolg ist den Ermittlern zu gratulieren!“ sagt Finanzminister Gernot Blümel.

Getarnt als Baumaterial

In der Lagerhalle befanden sich Zigarettenstangen verschiedener Marken, die mit Warnhinweisen in kyrillischen Schriftzeichen und ukrainischen Steuerbanderolen versehen waren. Getarnt waren die palettierten Kartons als Baumaterial, wie Mineralwolle polnischen Ursprungs und Gipskartonplatten.

Der überwiegende Teil der Ware dürfte für Großbritannien bestimmt gewesen sein, wo der Schwarzmarkt für Tabakprodukte die Zollbehörden seit Jahren beschäftigt. Die Erhebungen der Salzburger Zöllner ergaben auch, dass in der Lagerhalle bereits in der Vergangenheit Zigaretten umgeladen und ausgeliefert oder an unbekannte Abnehmer abgegeben worden sind.

Überwiegend lizensierte Markenprodukte

Im Jahr 2019 erfolgten umfangreiche forensische Untersuchungen der sichergestellten ukrainischen Zigaretten. Zum weit überwiegenden Teil stellten sich diese dabei als lizensierte Markenprodukte internationaler Zigarettenhersteller mit Produktionsort in der Ukraine heraus. Nur ein geringer Teil waren Fälschungen.

Überwiegend serbische Täter, slowenische Kennzeichen

Durch die Ermittlung der Zollfahndung war die Dimension dieses Betrugsfalls schnell klar, auch die Organisationsstruktur der internationalen Täterbande zeigte sich den Fahndern. Die Täter – überwiegend serbischer Herkunft – benutzen üblicherweise Kühlfahrzeuge mit slowenischen Kennzeichen, um die Schmuggelware aus der Ukraine in polnischen Verpackungen zu tarnen und in die EU zu schmuggeln. Um die Lieferung zu verschleiern wurden auch immer einige Paletten unauffälligerer Waren mitgeführt, etwa Kartoffelchips oder ukrainische Einmachgläser. Im Verlauf des Transportes wurden die Zigaretten auch umgeladen und weiter verteilt.

Weit verzweigtes Kartell

Von Geldwäsche über Schmuggel bis hin zu Drogenhandel scheinen unterschiedliche Delikte in Zusammenhang mit der gefährlichen Tätergruppierung zu stehen. Neben Österreich sind auch andere EU-Mitgliedsstaaten von den kriminellen Machenschaften des weit verzweigt agierenden Kartells betroffen. Die Tätergruppe ist nach vorliegenden Erkenntnissen nach wie vor in Europa aktiv, die Haupttäter flüchtig und zur Fahndung ausgeschrieben.

Es drohen Haft oder Millionenstrafe

In Österreich drohen ihnen für den vorliegenden Fall neben Freiheitsstrafen von bis zu vier Jahren auch Geldstrafen bis zu 1,5 Millionen Euro. Die Behörden mehrerer EU-Mitgliedsländer arbeiten gemeinsam daran, den organisierten Schmuggel und die Hehlerei von Zigaretten und Tabakerzeugnissen einzudämmen.