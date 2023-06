Tiere Zoo Schmiding freut sich über Giraffenbaby

Die Tierpfleger tauften das Giraffenmädchen "Ivie" Foto: APA/Zoo Schmiding/Peter Sterns

Z um zweiten Mal binnen eines Jahres freut man sich im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels über Giraffennachwuchs: Am Freitag brachte Giraffenkuh Sara, bereits mehrfache Mama, ein Junges zur Welt, das von den Tierpflegern auf den Namen Ivie (Schmuckstück) getauft wurde. Das Giraffenmädchen, das zwei Wochen früher als erwartet geboren wurde, brachte bei einer Größe von 1,60 Meter fast 60 Kilo auf die Waage, und wird in den nächsten Monaten rund drei Zentimeter pro Tag wachsen.