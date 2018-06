"Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ist die vordere Garnitur entgleist, die hintere Garnitur ist auf die vordere aufgefahren", teilte die NÖ Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG) mit. Den Angaben zufolge wurden drei Personen schwer und 31 leicht verletzt (NÖN.at hatte über den Unfall berichtet).

"Ob es zu der Überschreitung der in diesem Bereich zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch technisches oder menschliches Versagen gekommen ist, ist Gegenstand der derzeitigen Untersuchungen", hieß es in der Aussendung. Der Zugführer selbst steht noch unter Schock und kann sich bislang nicht an den Unfall erinnern.

Unfallstelle geräumt, Strecke weiterhin gesperrt

Die Unfallstelle ist mittlerweile geräumt. Die Strecke zwischen St. Pölten Hauptbahnhof und Ober-Grafendorf bleibt aber gesperrt. Wie lange die Sperre dauern wird, sei derzeit unbekannt. Vorsichtige Schätzungen gehen laut NÖVOG von etwa einer Woche aus. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Die geborgenen persönlichen Gegenstände aus dem Zug können ab heute bei der Polizeistation Ober-Grafendorf abgeholt werden. Dafür wurde eine Notfallhotline unter der Nummer 059-133-3160 eingerichtet.