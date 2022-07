Zum zweiten Mal Bidens Coronatest auch am Sonntag positiv

US-Präsident muss sich weiterhin isolieren Foto: APA/Reuters/dpa

D er Coronatest von US-Präsident Joe Biden ist weiter positiv. Der Test habe auch am Sonntag in der Früh angeschlagen, teilte Bidens Arzt Kevin O'Connor mit. Der 79-Jährige fühle sich aber weiterhin wohl und bleibe in Isolation. Schon am Samstag hatte das Weiße Haus über einen positiven Test Bidens informiert und erklärt, der Präsident habe keine Krankheitssymptome.