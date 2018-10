Es gebe seit langem „eine intensive und partnerschaftliche Zusammenarbeit“ lobte Mikl-Leitner die Beziehungen zwischen Niederösterreich und dem Vietnam Dienstagfrüh in einem Pressestatement vor Journalisten. Der Ausbau der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit sei daher auch im Fokus des Arbeitsgesprächs gestanden.

Der Vietnam liegt aktuell am 56. Stelle in der 200 Länder umfassenden Exportstatistik Niederösterreichs. 28,9 Millionen Euro an Waren wurden 2017 in den Vietnam exportiert, ein Plus von 7,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2016. Wichtige Handelspartner sind hier die NÖ Firmen Agrana und Biomin – letzterer stattet der vietnamesische Premier am Dienstag auch einen Besuch ab. Die Importe stiegen in diesen beiden Jahren um 6,5 Prozent auf 106 Millionen Euro. Aus dem Vietnam importiert werden vor allem elektronische Geräte und Güter aus der Textilindustrie.

Seit 2006 gib es auch im Bereich der Hochschulen eine intensive Zusammenarbeit. Im Vietnam werden Bachelor- und Masterstudien nach dem Lehrplan der IMC FH Krems angeboten. 280 Absolventen gibt es bereits. Diese Zusammenarbeit soll jetzt erweitert und der neue Studiengang Business Administration etabliert werden. Start soll im September 2019 sein. Der sechs Semester dauernde Studiengang bietet Platz für bis zu 60 vietnamesische Studenten. Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde heute früh unterzeichnet.

Für Phúc sei es „eine große Ehre“ in Niederösterreich zu Gast sein zu dürfen, das er als Zentrum für High-Tech sowie hohe Forschung und Bildung bezeichnete. Er sieht noch großes Potenzial in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die es zu vertiefen gelte. Deswegen werde er verstärkt niederösterreichische Firmen in den Vietnam einladen, um neue Investitionsmöglichkeiten zu finden und auch noch mehr Waren nach Niederösterreich zu bringen. Daher lud Phúc auch Mikl-Leitner zu einem Delegationsbesuch in den Vietnam ein.