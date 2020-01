"Ich bedaure diese Entscheidung der Grünen sehr, weil wir in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam gezeigt haben, was man alles bewegen kann", wurde der Bürgermeister zitiert. Schneeberger kündigte jedoch "offene Türen" für den Fall an, dass die Grünen doch "den Weg der bunten Zusammenarbeit beschreiten wollen".

Geht es nach Tanja Windbüchler-Souschill (Grüne), wird es keinen Sinneswandel ihrer Partei geben. "Wir werden lieber Opposition machen, das können wir ganz gut", sagte die Gemeinderätin. Die Zweierkoalition mit der Volkspartei werde deshalb bevorzugt, weil sie im Vergleich zu bilateralen Abkommen in einer "bunten" Stadtregierung "mehr Klarheit und Transparenz" bringe.

Die ÖVP stellt im künftigen Gemeinderat der zweitgrößten Stadt Niederösterreichs 19 Mandatare (plus fünf), die SPÖ elf (minus sechs). Die Freiheitlichen entsenden sechs Abgeordnete (plus eins), die Grünen vier (plus zwei).