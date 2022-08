Zuständigkeit geändert Staatsanwaltschaft Wels ermittelt wieder im Fall Kellermayr

Der Fall Kellermayr liegt wieder in Oberösterreich Foto: APA/VERENA LEISS

D ie Staatsanwaltschaft Wels hat am Donnerstag im Fall Lisa-Maria Kellermayr die Ermittlungen gegen die Verfasser der Morddrohungen in sozialen Medien wieder aufgenommen. Die "inländische Gerichtsbarkeit" sei wieder gegeben, bestätigte der Leitende Staatsanwalt Christian Hubmer einen Bericht in den "OÖN" am Freitag. Man arbeite nun mit den neuen deutschen Anklagebehörden zusammen.