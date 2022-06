Zverev nach dreifachen Bänderriss bereits operiert

Werbung

"Umso schnell wie möglich zum Wettkampf zurückzukehren, um sicherzustellen, dass alle Bänder richtig heilen, und um die volle Stabilität in meinem Sprunggelenk zurückzugewinnen, war eine Operation die beste Wahl", erklärte der Deutsche. Er war am Freitag gegen Ende des zweiten Satzes im Paris-Halbfinale gegen den Spanier Rafael Nadal mit dem rechten Fuß umgeknickt und hatte im Stade Roland Garros aufgeben müssen.

Den Rasen-Klassiker in Wimbledon wird Zverev wie erwartet verpassen. "Wimbledon ist ausgeschlossen, das ist klar", sagte sein Bruder Mischa der "Bild". Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet vom 27. Juni bis 10. Juli statt. Zverev wird kommende Woche als Nummer zwei so gut in der Weltrangliste platziert sein wie noch nie zuvor in seiner bisherigen Laufbahn.