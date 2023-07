Kärnten Zwei 14-Jährige in Kärnten aus der Lavant gerettet

Kärntner Polizei rettete Mädchen aus der Lavant Foto: APA/THEMENBILD

Z wei 14-jährige Mädchen aus dem Kärntner Bezirk Wolfsberg sind am Samstag aus der starken Strömung des Lavantflusses gerettet worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, dürfte einem Mädchen in ihrem Heimatbezirk im Bereich Kleinedling (Gemeinde St. Andrä) ein Kopfhörer in die Lavant gefallen sein. Beim Versuch, diesen wiederzufinden, wurden die beiden gegen 17:30 Uhr von den Fluten mitgerissen.

Sie trieben demnach 200 Meter flussabwärts, wo es ihnen gelang, sich an einem mitten im Fluss befindlichen Baumstamm festzuhalten. Passanten, die sich auf einem nahe gelegenen Radweg befanden, konnte Hilfeschreie der Mädchen wahrnehmen und verständigten sofort die Polizei. Da es aufgrund der starken Strömung nicht möglich war, zu den Mädchen zu gelangen, entschieden die Polizisten, sie mittels Wurfsäcken aus dem Wasser zu retten. Wenige Sekunden später wurde der Baumstamm von der Strömung fortgetragen. Die beiden Jugendlichen wurden nach notärztlicher Erstversorgung stark unterkühlt - sie hatten circa 45 Minuten im Wasser verbracht - ins LKH Wolfsberg gebracht.