Zwei Fehler: Biathletin Hauser in Verfolgung Siebente

Zwei Fehlschüsse waren zu viel: Biathletin Lisa Hauser musste sich am Sonntag im olympischen 10-km-Verfolgungsbewerb der Frauen in Zhangjiakou mit dem siebenten Rang (+2:09,8 Min.) begnügen, nachdem sie im Sprint Vierte gewesen war. Nach dem dritten Schießen noch auf Medaillenkurs, warfen ein weiterer Fehler und eine nicht optimale Laufleistung die Tirolerin aus dem Rennen um Edelmetall. Sprintsiegerin Marte Olsbu Röiseland (NOR) eroberte überlegen ihr drittes Gold in China.

Lesezeit: 1 Min AB APA / BVZ.at