Ermittlungen ergaben, dass das Balkongeländer nachgegeben hat und die Männer vom zweiten Stock etwa acht Meter in die Tiefe fielen. Zu dem Unglück war es bereits am 7. Juli gekommen. Nachdem aber erst am Mittwoch, 12. Juli, die Angehörigen der Verstorbenen in Polen verständigt waren, informierte die Polizei erst Donnerstagabend über den tragischen Zwischenfall. Weitere Ermittlungen betreffend des Balkongeländers waren noch am Laufen.