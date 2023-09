Zwei Männer mit Kind auf Diebestour in Südoststeiermark

Gegen 21.00 Uhr war einem Zeugen der verdächtige Kastenwagen am Hauptplatz von Feldbach aufgefallen. Die Polizei sichtete kurz darauf das Fahrzeug bei der Gärtnerei am Stadtrand. Dort gingen die Männer gerade daran, Diebesgut in den Wagen zu verladen, in dem sich laut Polizei bereits zwei Kinderfahrräder sowie ein Kinderwagen ungeklärter Herkunft befanden. Beim Wagen befand sich auch ein Zwölfjähriger. Er steht mit den beiden Erwachsenen in einer familiärer Verbindung, hieß es vonseiten der Polizei auf Anfrage der APA.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Festnahme der beiden Erwachsenen, die über keinen gemeldeten Wohnsitz in Österreich verfügen, an. Der Bub wurde zu seiner in Feldbach aufhältigen Mutter - die ebenfalls nicht behördlich gemeldet ist - zurückgebracht.