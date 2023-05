Zwei Personen angezeigt Hitler-Rede statt Durchsagen in ÖBB-Zug zwischen St. Pölten und Wien

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Zwei Verdächtige wurden bereits ausgeforscht und angezeigt Foto: APAThemenbild

Werbung

V erstörende Durchsagen sind am Sonntag in einem ÖBB-Railjet abgespielt worden. Es war bereits der dritte entsprechende Vorfall auf der Strecke zwischen St. Pölten und Wien nach zwei gleichartigen in der Vorwoche.