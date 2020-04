Frontalkollision von Bus und Pkw in Steiermark .

Bei einem Verkehrsunfall im weststeirischen Mooskirchen beim Autobahnzubringer zur Südautobahn (A2) sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen ums Leben gekommen. Ein Reisebus war frontal gegen einen Pkw gefahren, hieß es in einer ersten Information der Polizei. Die beiden Lenker starben, der Beifahrer im Auto wurde schwer verletzt mit den Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Graz geflogen.