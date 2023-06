Kriminalität Zwei Tote nach Schüssen bei Highschool-Abschlussfeier

Hintergrund des Vorfalls war zunächst unklar Foto: APA/dpa/Reuters

Z wei Menschen sind in Richmond im US-Bundesstaat Virginia am Dienstag (Ortszeit) vor einem Theater, in dem eine Highschool-Abschlussfeier stattfand, erschossen worden. Der Polizei zufolge erlitten insgesamt sieben Menschen Schussverletzungen. Ein Verdächtiger wurde in Gewahrsam genommen, wie ein Vertreter der Polizei mitteilte. Es gehe keine Gefahr mehr für die Anwohner in Richmond aus.