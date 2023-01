Bahnhof Fürnitz Zwei Verletzte bei Brand von zwei Güterzügen in Kärnten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Dramatische Szenen am Bahnhof Fürnitz im Bezirk Villach-Land Foto: FF-FAAK AM SEE

N ach einem Unfall mit zwei Güterzügen am Bahnhof Fürnitz (Bezirk Villach-Land) ist Freitagfrüh ein Brand ausgebrochen. Die beiden Triebfahrzeugführer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, teilten die ÖBB in einer Aussendung mit. Am späten Vormittag war das Feuer gelöscht, bei dem Unfall trat aber Kerosin aus, weshalb die verseuchte Bodenschicht großflächig abgetragen werden muss. Weiterhin keine Informationen gab es zur Unfallursache.