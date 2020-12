Lkw verlor zwei Räder auf der Westautobahn .

Ein technisches Gebrechen an einem Sattelschlepper hat Dienstagnachmittag auf der Salzburger Richtungsfahrbahn der Westautobahn (A1) im Gemeindegebiet in Weißkirchen im Bezirk Wels-Land in Oberösterreich zwei Verletzte und erheblichen Sachschaden gefordert. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Mittwoch.