Zweitägige Stichwahl Präsidentenwahl in Tschechien geht in entscheidende Runde

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Pavel trifft auf populistischen Ex-Ministerpräsidenten Babis Foto: APA/dpa

I n Tschechien beginnt an diesem Freitag die zweitägige Stichwahl ums Präsidentenamt. Dabei trifft der ehemalige NATO-General Petr Pavel auf den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis. Die Wahllokale öffnen um 14.00 Uhr. In den letzten Umfragen lag der 61 Jahre alte Ex-General vorn. Wahlberechtigt sind in dem EU- und NATO-Mitgliedsland etwa 8,3 Millionen Menschen.