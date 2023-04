Prozess Zweitägiger Prozess in Steyr wegen Tötung einer Escort-Dame

In der Wohnung des Kunden soll die Escort-Dame getötet worden sein Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/MADER

W eil er im September des Vorjahres in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) eine Escort-Dame geschlagen, gewürgt und erdrosselt haben soll, muss sich ein 35-Jähriger ab Montag wegen Mordverdachts vor einem Geschworenengericht in Steyr verantworten. Der Beschuldigte ist zudem wegen Störung der Totenruhe angeklagt, da er sich an dem Leichnam der jungen Frau vergangen haben soll. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt, ein Urteil ist für Mittwoch geplant.