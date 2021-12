Freeskier Svancer auch in Steamboat souverän zum Weltcupsieg

"Ich kann es nicht glauben, es gab eine 50:50-Chance, dass ich den stehe", sagte Svancer zum zweiten Sprung. Er gewann damit souverän die Disziplinwertung, Kristallkugel gibt es bei nur zwei Bewerben aber keine.

Svancer war am Freitag als Vierter in seinem Heat in das Finale der Top 10 bei den Männern eingezogen. Dabei hatte er einen "Switch tripple Cork 13" präsentiert, den vorher noch niemand gezeigt hatte und erhielt 91,66 Punkte. Hannes Rudigier ging mit seinem "Double Cork 19" ebenfalls neue Wege, bekam aber nur 89,00 und stieg als 14. nicht auf. "Dies ist einfach besonders bitter, denn Hannes hätte sicherlich einen Finaleinzug verdient gehabt", hatte Headcoach Martin Premstaller gemeint.

Bei den Frauen war Laura Wallner im Training vor der Qualifikation gestürzt, nach Untersuchungen im Krankenhaus wurde aber Entwarnung gegeben. Lara Wolf wurde Zwölfte (84,00) und verpasste das Finale der Top acht. Der Sieg ging am Samstag in einer hochklassigen Entscheidung an die Chinesin Gu Ailing Eileen (184,25) vor der Französin Tess Ledeux (177,50) und der Norwegerin Johanne Killi (177,00).