Ronaldo-Rückkehrer schoss ManUnited an die Spitze .

Cristiano Ronaldo hat Manchester United bei seiner Rückkehr mit zwei Toren an die Tabellenspitze der Premier League geschossen. Der Portugiese traf am Samstag über zwölf Jahre nach seinem Abschied aus Manchester für den englischen Fußball-Rekordmeister beim Heim-4:1 über Newcastle United in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und in der 62. Minute. Der 36-Jährige war zuvor mit Standing Ovations und Gesängen von den United-Fans empfangen worden.