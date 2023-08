Zwischen Europacup-Highlights wartet Blau-Weiß auf Rapid

Gerald Scheiblehner sah beim 5:0 der Hütteldorfer in Debrecen "ein sehr gutes Spiel von Rapid, die Mannschaft ist gut in Form", sagte der Blau-Weiß-Trainer im Vorfeld der ausverkauften Bundesliga-Partie gegen den Rekordmeister. "Sie kommen sehr selbstbewusst, und wollen das schlechte Spiel von Hartberg wettmachen und an der Tabellenspitze andocken." Sein Team war zuletzt im Derby gegen den LASK chancenlos (0:2). "Ich will nicht dauernd sagen, dass wir Erfahrung sammeln, am Ende geht es darum, Spiele zu gewinnen." Für einen Sieg gegen Rapid würden die Trauben hoch hängen. "Wir gehen als krasser Außenseiter ins Spiel, werden aber alles in die Waagschale werfen, um das Spiel zu gewinnen."

Bei Rapid stand das "wunderbare" 5:0 von Debrecen am Freitagnachmittag noch über allem. "I gfrei mi mörderisch, die Freude ist riesengroß bei uns allen", meinte Zoran Barisic nach der Rückkehr vom erfolgreichen Conference-League-Qualifikationsspiel. Der Lohn dafür ist nun ein Spitzenduell mit Vorjahresfinalist Fiorentina. Das Hinspiel steigt am Donnerstag in Wien. Im Sandwich zweier Europacup-Spiele könne das Gastspiel in Linz nun "einerseits schwierig sein. Aber auf der anderen Seite sollte uns der Aufstieg schon viel Rückenwind geben", sagte Barisic.

Im ersten Duell seit 2016 im ÖFB-Cup (4:0 Rapid) werde Blau-Weiß "hohe Intensität" ins Feld führen, "uns hoch attackieren und das schnelle Umschalten forcieren", vermutete der Rapid-Coach. "Wichtig wird sein, dass wir auf null schalten. In der Meisterschaft sind alle gegen Rapid doppelt, dreifach und vierfach für ein Highlightspiel motiviert. Wir müssen mental gerüstet sein", forderte Barisic, um die sonst folgende "Feiertagswoche" des Außenseiters zu verhindern. Mit Matthias Seidl und Fally Mayulu stehen zwei Spieler im Rapid-Kader, die vorige Saison noch bei Blau-Weiß kickten. Vom erkrankten Duo Patrick Greil und Nicolas Kühn dürfte Letzter eher fit werden, im Falle des Falles aber laut Barisic nicht in der Startelf stehen. Ansonsten notierte der Rapid-Coach keine neuen "Wehwehchen".

Spannend wird es auch im Duell der Wiener Austria daheim gegen den WAC. Die Austria leckte nach dem bitteren Aus im Europacup ihre Wunden. Das verrückte Finish beim 3:5 gegen Legia Warschau kostete Trainer Michael Wimmer Nerven und seinen Schützlingen viel Kraft. "Es kommt darauf an, die Köpfe oben zu lassen, Negatives anzusprechen und zu verbessern", meinte Wimmer. Dominik Fitz sagte: "Wir müssen das Spiel vergessen und Vollgas auf Sonntag schauen, damit wir in der Liga unsere Punkte machen."

Für WAC-Trainer Manfred Schmid ist es eine emotionale Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Beim letzten Auswärtsauftritt des WAC in Favoriten saß der Wiener noch auf der Bank der Hausherren. Das 0:1 der Austria Mitte November des Vorjahres war Schmids letztes als Cheftrainer seines Langzeitvereins. "Für mich ist dieses Spiel natürlich ein ganz besonderes. Es ist noch nicht so oft passiert, dass ich gegen die Austria gespielt habe", sagte Schmid.

Die Kärntner sind nach drei Runden in der noch jungen Saison ungeschlagen, die Austria peilt nach schwierigem Start den zweiten Sieg im Duell gegen einen direkten Konkurrenten um einen Top-sechs-Platz an. Austria-Coach Wimmer sprach wohl auch deshalb von einem "extrem wichtigen Spiel. Da brauchen wir jede Energie, um gut performen zu können." Dem steht möglicherweise eine längere Verletztenliste entgegen, zudem ist Verteidiger Marvin Martins gesperrt.

In der dritten Sonntagspartie könnten die Rollen nicht klarer verteilt sein: Red Bull Salzburg gastiert trotz langer Verletztenliste als klarer Favorit beim TSV Hartberg. Der Serienmeister hat in der Bundesliga noch nie gegen die Steirer verloren, in zwölf Duellen gab es gleich elf Siege, darunter acht in Folge. Sollte ein weiteres ungeschlagenes Spiel hinzukommen, würden die Salzburger ihren eigenen Ligarekord auf 34 Spiele hochschrauben. Bisher wurden alle drei Saisonpartien gewonnen.

"Wir sind sehr gut in die Saison gestartet, und alles fühlt sich rund an", blickte Salzburg-Trainer Gerhard Struber dem Auswärtsspiel optimistisch entgegen. Nach Altach (2:0) und WSG Tirol (3:0) wurde zuletzt die Wiener Austria (2:0) ebenfalls ohne Gegentor in die Schranken gewiesen. "Wir wollen mit viel Power ins Match gehen. Wir wissen aber auch, dass es keine einfache Partie für uns wird. Hartberg ist bisher noch ohne Niederlage und hat zuletzt bei Rapid gewonnen. Uns steht also einiges bevor", rechnete der Salzburger mit harter Gegenwehr.

Tatsächlich zeigten die nach drei Runden noch unbesiegten Hartberger zuletzt mit dem 1:0 bei Rapid deutlich auf. "Wir nehmen die Resultate mit und sind froh, dass wir die Punkte haben, wissen aber auch, dass wir noch viel Luft nach oben haben und vieles besser machen können", sagte Hartberg-Coach Markus Schopp. Um sich weiterentwickeln zu können, passe das Duell mit dem Titelverteidiger "ganz gut". Man wolle ein gutes Gesicht zeigen und sich so teuer als möglich verkaufen. Und im besten Falle am Ende auch Punkte mitnehmen.