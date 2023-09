Tennis Zwölf Top-20-Spieler schlagen bei Turnier in Wien auf

Die Jungstars Shelton (r) und Fils (l) sind in Wien zu sehen Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie Erste Bank Open können mit einem hochklassigen Feld aufwarten. Nach Ablauf der Nennfrist am Mittwoch steht fest, dass bei dem Turnier von 21. bis 29. Oktober in der Stadthalle und am Heumarkt fünf Top-Ten-Spieler und zwölf Profis der besten 20 der Tennis-Weltrangliste aufschlagen werden. Eine Wildcard für das mit 2.559.790 Euro dotierte ATP-500-Turnier geht an Dominic Thiem. Der russische Weltranglisten-Dritten und Titelverteidiger Daniil Medwedew führt das Feld an.