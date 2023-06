Zyklon "Biparjoy" steuert auf Indien und Pakistan zu

Es wurden mehr als 100.000 Menschen von den Küstenregionen in temporären Unterkünften in Sicherheit gebracht. Fischer wurden angewiesen, nicht auf die See zu fahren. Armee, Marine, Luft- und Küstenwaffe in Indien stehen eigenen Angaben nach bereit, um in den betroffenen Gebieten Hilfe zu leisten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte mit, es seien in der betroffenen Provinz Sindh in Pakistan Notfallmedikamente bereitgestellt, um einen ununterbrochenen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und die Verbreitung von Infektionskrankheiten einzuschränken.