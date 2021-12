Hunderte nach Corona-Ausbruch in Migrantenlager isoliert

Die Infizierten und ihre Kontakte - insgesamt 585 Menschen - wurden mit Lastwagen der zypriotischen Nationalgarde in ein Camp gebracht, das als Isolierstation dienen soll. Die Gesundheitsbehörden setzten am Mittwoch die Tests im Lager Pournara fort, hieß es.

Das Flüchtlingslager Pournara mit einer Aufnahmekapazität für 1200 Menschen sei so überfüllt, das mittlerweile Hunderte Migranten außerhalb des Lagers in Zelten ausharren müssten, berichteten zypriotische Medien übereinstimmend. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße gingen laut EU-Statistik 2020 die meisten Asylanträge in der EU in Zypern ein.