Die derzeit 33 MitarbeiterInnen sorgen für Innovationen und höchste Qualität. In enger Abstimmung mit den Kunden werden Zielorientiert ausführliche Konzept erarbeitet. Je nach Anwendung wählt man unter anderem zwischen Vorserien- und Prototypenfertigung wie 3D-Print, Vakuumguss, mechanischer Bearbeitung bzw. Kleinserien oder Unterstützung bei Formen und Werkzeugbau mit anschließender Serienfertigung im Haus. So kann auf jeden Wunsch des Kunden individuell eingegangen werden, von kleineren Stückzahlen bis hin zur Großserie und das Budget für Initialkosten angepasst werden. Mehr als 60% der von ProForm entwickelt und gebauten Werkzeugen werden national und international bei Kunden in deren eigenen Produktionsstätten zum Fertigen von Kunststoff wie auch Metallteilen eingesetzt.

Jeder Arbeitsschritt wird durch den QS-Standard, welcher in digitaler Form die Fertigung lenkt und absichert, begleitet. Unser Qualität System ISO9001:2015 (nach Automotive Standard) begleiten das Produkt vom Auftrag bis zur Dokumentation, sehr wichtig ist uns auch die ethische Qualität, eine Firmenkultur, welche durch die International anerkannte Zertifizierung nach

„SEDEX/Smeta 4 Pillar“ bestätigt wurde.

http://www.pro-form.at/

Produktionsstätte der Zukunft

Wie sieht der ideale Arbeitsplatz von Morgen aus? Welche Anforderung muss eine nachhaltige Produktion haben? Mit diesen und noch vielen anderen Fragen müssen sich Betriebe künftig auseinandersetzen. Der Werkzeughersteller ProForm hat das in den letzten Jahren intensiv getan und einen Ort geschaffen, an dem traditionelles Handwerk und digitale sowie nachhaltige Innovation zusammenfließen.

Der neue Produktionsstandort in Antau ist ein ressourcenschonender Neubau. Die Innenhöfe dienen zur natürlichen Klimaregulierung in den Produktionshallen. Die dadurch entstandenen Fensterfronten sichern zusätzliches Tageslicht in alle Arbeitsbereichen. Die Produktionswärme wird nachhaltig genutzt. Die Abwärme aus allen Bereichen – von der Spritzgussfertigung, dem Werkzeugbau bis zur Drucklufterzeugung – beheizen rund 3.600m2 und zwar ohne Einsatz von fossilen Brennstoffen.

Durch den Einsatz einer 100kWp PV-Anlage mit modernster Steuerung können wir zusätzlich CO² reduzieren.

Auch Industrie 4.0 ist bei ProForm kein Schlagwort. Vom Auftragseingang über den technischen Bereich bis hin zur Lagerverwaltung sind alle Abläufe und Tätigkeiten in der sogenannten „EBuS-Cloud“ digital abgebildet und vernetzt. Die Daten werden den MitarbeiterInnen gezielt über den Computer oder das Tablett zur Verfügung gestellt.