Einen wertvollen Beitrag dazu leisten innovative Unternehmen mit ihren MitarbeiterInnen. Sie treiben neue Ideen, Forschung und Entwicklung voran und stärken damit die Wettbewerbsfähigkeit. Sie sorgen außerdem für langfristige Investitionen und sichern Arbeitsplätze und Wohlstand. Um diese herausragenden Leistungen zu würdigen und bekannt zu machen, werden die innovativsten Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, die in burgenländischen Unternehmen entwickelt wurden und bereits erste Erfolge auf dem Markt erzielen konnten, heuer zum 25. Mal mit dem Innovationspreis Burgenland ausgezeichnet.

Träger des Preises ist die Wirtschaft Burgenland gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Burgenland. Das Siegerprojekt gewinnt die Teilnahme am Staatspreis Innovation 2020 und ein Preisgeld in der Höhe von 5.000 Euro, zur Verfügung gestellt von der HYPO-Bank Burgenland AG und der GRAWE - Grazer Wechselseitige Versicherung AG.

Wir möchten Sie bzw. Ihr Unternehmen einladen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen!

Die Einreichung kann bis 13. September 2019 erfolgen, die Preisverleihung wird am 6. November stattfinden. Zu dieser Gala werden alle Unternehmen eingeladen, die ein Projekt entsprechend der Statuten eingereicht haben. Die Auszeichnungen und Sieger in den einzelnen Kategorien bzw. der Gesamtsieger werden im Rahmen der Veranstaltung verlautbart.

Nutzen Sie auch unsere facebook-Gruppe - https://www.facebook.com/groups/innovationspreisburgenland/ Hier werden Sie über aktuelle Themen informiert und können sich mit anderen Unternehmen austauschen!

Was haben Sie bzw. Ihr Unternehmen davon?

die Chance auf den Gewinn von € 5.000 für den Gesamtsieger, zur Verfügung gestellt von der HYPO-Bank Burgenland AG und der GRAWE - Grazer Wechselseitige Versicherung AG

die Chance auf die Nominierung zum Staatspreis Innovation bzw. für die Sonderpreise ECONOVIUS und VERENA

Sie finden Ihr Projekt im Folder wieder, der Informationen zu allen nominierten Projekten enthält und bei der Verleihung verteilt wird und im Anschluss bei der Wirtschaft Burgenland bzw. auch online verfügbar ist

präsentieren Sie Ihre Innovation bei der Ausstellung zum Innovationspreis Burgenland, die im Rahmen der Preisverleihung stattfindet

nehmen Sie beim Publikumsvoting in Kooperation mit der BVZ teil. Alle teilnehmenden Projekte werden in einem Themen-Channel präsentiert und dann entscheidet die Öffentlichkeit mittels online Voting, welche Innovation die beliebteste ist

wir werden die siegreichen Projekte auf unserer facebook-Seite präsentieren



Wie können Sie teilnehmen?

1) Die Teilnahmebedingungen für den Innovationspreis Burgenland 2019 finden Sie auf unserer Website unter: http://www.innovationspreis-burgenland.at/downloads/Innovationspreis_Burgenland_2019_STATUTEN.pdf

2) Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben, dann laden Sie sich das Einreichformular unter: www.innovationspreis-burgenland.at/#einreichung herunter und füllen Sie alle Informationen zu Ihrer Innovation aus.

3) Senden Sie das ausgefüllte Formular an info@innovationspreis-burgenland.at. Wir melden uns anschließend bei Ihnen, ob alles klar ist oder noch weitere Informationen benötigt werden.



Alle Informationen finden Sie gesammelt auf www.innovationspreis-burgenland.at



Sie haben noch Fragen?

Dann melden Sie sich bei der Wirtschaft Burgenland. Unser Innovationsmanager DI Michael Sedlak steht Ihnen für sämtliche Fragen gerne unter der Tel: 05 9010 2124 bzw. unter michael.sedlak@wirtschaft-burgenland.at gerne zur Verfügung!