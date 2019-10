A bis Z GmbH

Die Qual der Personalwahl – A bis Z Analytics hilft weiter

Die Rekrutierung neuer MitarbeiterInnen ist für Unternehmen ein entscheidender Erfolgsfaktor. Speziell Fehleinschätzungen können sich auf die Zukunft einer Organisation auswirken: von Umsatzeinbußen über Kundenverluste bis hin zum Scheitern der gesamten Betriebseinheit. Rein auf das Bauchgefühl bei Personalentscheidungen zu vertrauen, kann daher Risiken bergen. Die Angaben im klassischen Lebenslauf kommen oft zu kurz: So sind Bildungsstand, Werdegang, soziale und berufliche Umfelder ebenso wichtige Faktoren wie der Abschluss an der Universität oder in der Lehre.