ABC GmbH .

Die ABC GmbH aus Eisenstadt bringt mit dem Projekt PAPAware die persönliche Beratung zurück in den Handel – mittels eines innovativen Veranstaltungs-Konzepts. Als Partner in Sachen Bau, Auto und Elektro bietet PAPAware beste Markenprodukte an und unterstützt Händler im Tagesgeschäft. Der ABC GmbH geht es dabei um Innovation durch die Rückkehr zur Beratungsleistung als Motor der lokalen Wirtschaft, der gegen Stillstand und Stagnation arbeitet.