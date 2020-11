Das burgenländische Energieunternehmen mit rund 900 MitarbeiterInnen punktet aber auch mit umfassenden Servicedienstleistungen. Das Kerngeschäft der Energie Burgenland liegt in der Erzeugung, der Verteilung und dem Vertrieb von Strom, Erdgas und Wärme sowie integrierter Energielösungen im Burgenland. Dank kontinuierlicher Investitionen des Energieunternehmens in die Windproduktion ist das Burgenland seit 2013 die erste stromautarke Region Europas und somit klarer Vorreiter im Bereich der ökologischen Energieerzeugung.

www.energieburgenland.at

WindKonto

Energie Burgenland AG

Mehr Wind – mehr am Konto

Im Burgenland weht ein innovativer Wind! Die Idee ist so einfach wie genial. Die KundInnen der Energie Burgenland profitieren von der Windstromproduktion im Burgenland und erhöhen so ihren persönlichen Windstromanteil. Passend zum Verbrauch bietet das burgenländische Energieunternehmen ihren KundInnen – sowohl Privat & Business als auch Gemeinden – ein entsprechendes WindKonto an. So erhält der WindKonto-Kunde einen prozentuellen Anteil an der produzierten durchschnittlichen Strommenge eines Windrades und ein garantierter Betrag wird auf seiner Stromrechnung gutgeschrieben.

Energie Burgenland AG

Die Rechnung ist dabei einfach: Je mehr Wind, desto mehr Bonus und Geld am Konto! Weniger Wind bedeutet jedenfalls kein Risiko. Der Gegenwert der Strommenge gemäß des aktivierten WindKontos wird garantiert gutgeschrieben. Mit dem WindKonto sollen sich so der Bezug und die Bindung des Kunden zu regional erzeugter Ökoenergie – und natürlich auch zum Unternehmen – steigern. Beim WindKonto gibt es somit nur Energiegewinner!