Lokalmarketing neu gedacht: Werwowiewaswann

xamoom App Werwowiewaswann auf Basis von xamoom hilft Handel und Gastronomie KundInnen zu akquirieren.

Wie wir einkaufen, hat sich in den letzten Jahren stark verändert. In diesem Zusammenhang ist das Smartphone zu einem unverzichtbaren Tool geworden. Aber auch die Orte und Shops, in denen wir einkaufen, durchleben einen Wandel. Kleine Händler, Dienstleister und Nahversorger müssen immer häufiger Fachmärkten und Einkaufszentren an der Peripherie Platz machen. Mit diesen Herausforderungen müssen sich Gemeinden zunehmend auseinandersetzen und im mobilen Marketing innovative Maßstäbe setzen.

xamoom war die optimale Plattform für die App «Werwowiewaswann». Sie gibt Unternehmen ein Werkzeug in die Hand, um die Kundenansprache zu vereinfachen und auf ihre vielfältigen Angeboten aufmerksam zu machen. Die innovative Idee bietet viele Möglichkeiten: von der Darstellung des Angebotes vor Ort – was gibt es wo? – über die Auflistung von Veranstaltungen in der Nähe bis hin zu Kundenbindungsprogrammen, wie z.B. Belohnungen von Stammgästen.

Auch die direkte Kommunikation mit den App-NutzerInnen über Push-Nachrichten ist bei Registrierung möglich. Jeder Anbieter betreut die eigenen Inhalte selbst und kann somit Kampagnen und Aktionen gezielt steuern. Davon profitieren nicht nur Anwenderinnen und Anwender, sondern auch die burgenländische Wirtschaft.