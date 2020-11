Bildungs-Konstante

Kontinuierliche Fortbildung für permanente Weiterentwicklung

Eine erfolgreiche Konstante im Berufsleben!

Angesichts rasanter gesellschaftlicher Entwicklungen und permanenter Veränderungen, stehen wir ständig vor neuen Herausforderungen und die Qualifikationen jeder/s Einzelnen werden zunehmend wichtiger.

Während bis vor einigen Jahren noch eine einzige fundierte Ausbildung ausreichend war, um im Berufsleben bestehen zu können, reicht dies in der modernen Arbeitswelt von heute nicht mehr aus. Weiterbildung bzw. lebenslanges Lernen werden somit zu einer Notwendigkeit!

Genau aus diesem Grund hat die WIWIA mit ihren internationalen Partner-Universitäten das Programm „Bildungs-Konstante“ geschaffen.

WIWIA Wissenschafts- und Wirtschaftsakademie GmbH

Dieses Fortbildungsprogramm ermöglicht es AbsolventInnen der WIWIA, auch in den Jahren nach dem Abschluss auf regelmäßig kuratierte, fachspezifische Angebote zugreifen zu können. Dadurch wird sichergestellt, dass das erworbene Grundwissen nicht veraltet. Die AbsolventInnen können darauf vertrauen, in ihrem Fachgebiet am neuesten Stand zu sein, um so aktiv an der Wissensgesellschaft teilnehmen zu können.

Die AbsolventInnen der WIWIA erhalten demnach mit der „Bildungs-Konstante“ ein mächtiges Bildungswerkzeug, dass sowohl eine kontinuierliche Fortbildung garantiert als auch den persönlichen Kompetenzerwerb vorantreibt. Die „Bildungs-Konstante“ unterstreicht aber auch den Anspruch der WIWIA, als lebenslanger Partner und Begleiter ihrer AbsolventInnen zu fungieren.

www.wiwia.at