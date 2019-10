Woschitz Engineering ZT GmbH .

Woschitz Engineering, das Ziviltechnikerbüro für Bauwesen mit Sitz in Eisenstadt und Oberwart bietet Leistungen in den Bereichen Tragwerksplanung, Baucontrolling, Baubetreuung, Energydesign und Projektentwicklung für Hochbauten und Infrastrukturprojekte an. Als innovatives Ingenieurbüro entwickelt und realisiert Woschitz Engineering laufend neue innovative Lösungen und bietet in Kooperation mit Forschungs- und Prüfanstalten die Betreuung und Abwicklung von Versuchsdurchführungen für Nachweiserbringungen gegenüber von Behörden an.