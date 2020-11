Zunächst sammelte sie in der Autoindustrie, die ab diesem Zeitpunkt alle Inhaltsstoffe sämtlicher Fahrzeugteile in einer Datenbank erfassen musste, wertvolle Erfahrungen und war bei der Einführung der Materialdatenbank IMDS beteiligt. 2011 erfolgte schließlich der Schritt in die Selbstständigkeit mit dem Unternehmensschwerpunkt IMDS. Seit 2020 arbeitet MDP intensiv an der Realisierung des Online Helpdesks für die EU-Pflichtmaterialdatenbank SCIP, einer Materialdatenbank für Hersteller und Importeure in der EU.

www.scip.help

Online Helpdesk für Unternehmen für die EU-Pflichtmaterialdatenbank SCIP

Petra Punz

So wird die Pflicht zur Kür

Hilfe bei der Datenerstellung naht! SCIP ist eine EU-Pflichtmaterialdatenbank für alle Hersteller, Importeure und Händler innerhalb der EU, die ab 5. Jänner 2021 ohne Aufschiebung gültig ist. Hintergrund ist die EU-Abfallrahmenrichtlinie, durch die Unternehmen verpflichtet werden, die in einem Produkt enthaltenen gefährlichen und bedenklichen Stoffe zu deklarieren. MDP rät aber dazu, alle Inhaltsstoffe in eine interne Datenbank einzutragen – da auch Inhaltsstoffe, die jetzt noch nicht als deklarationspflichtig gelten, dies zu einem späteren Zeitpunkt sehr wohl werden könnten.

Der innovative Online Helpdesk für Unternehmen hilft dabei, den Überblick innerhalb der SCIP-Datenbank zu bewahren – und das sowohl österreich- als auch EU-weit. Unternehmen, aber auch Kunden, können so on demand rund um die Uhr im Bereich der SCIP Datenbankverpflichtung Auskünfte und Unterlagen erhalten.

Nach derzeitigem Stand gibt es für burgenländische Unternehmen keine Schulungen im Hinblick auf die künftige Gesetzesumstellung. Petra Punz möchte daher auch Hintergrundinformationen per Schulungsvideos, Unterlagen und Webinare über einen eigenen Kunden-Login-Bereich anbieten. Gerne berät sie auch Produkthersteller aus allen Branchen zu den Neuerungen.