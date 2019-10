SANlight Solution GmbH .

Die SANlight Solution GmbH mit Sitz in Jennersdorf ist Anbieter intelligenter Belichtungslösungen für den professionellen Gartenbau. Im Austausch mit GärtnerInnen, ZüchterInnen, professionellen LandwirtInnen und wissenschaftlichen Instituten werden innovative Belichtungssysteme für den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen wie etwa Vertical Farming, Algenproduktion oder in-Vitro Kulturen komplett konzeptioniert, produziert und vor Ort in Betrieb genommen. Die Technologien sind dabei ganz an den Rahmenbedingungen der Kunden orientiert.